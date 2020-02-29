شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أردوغان يفاجئ الجميع ويصدر قبل قليل توجيهات عسكرية عاجلة لكافة القوات التركية باستخدام كل انواع الاسلحة والبدء بعملية الرد على الجيش السوري..."تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 29-02-2020? - آخر تحديث السبت 29-2-2020? عاجل: أردوغان يفاجئ الجميع ويصدر قبل قليل توجيهات عسكرية عاجلة لكافة القوات التركية باستخدام كل انواع الاسلحة والبدء بعملية الرد على الجيش السوري..."تفاصيل" في تصعيد خطير شن الجيش التركي قبل قليل هجمات متزامنة بالصواريخ البالستية وطائرات اف 16 على قواعد النظام السوري من داخل الأراضي التركية. وياتي التصعيد التركي ردا على تعرض القوات التركية في " إدلب " السورية لهجمات جوية اوقعت قتلي وجرحي في اوساط القوات التركية كما يمثل تنفيذا لتهديدات وجهها الرئيس التركي في وقت سابق . جديد اب برس Advertisements

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