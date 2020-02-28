شكرا لبحثكم عن خبر الخوداني يكشف معلومات صادمة عن الفنان "محمد الاضرعي" و"علي السعدني" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي كامل الخوداني، معلومات صادمة عن الفنان "محمد الاضرعي" والممثل "علي السعداني" بعد ان وصل بهم الحال الى وضع صعب .

وقال الخوداني في تغريدته على حسابه بموقع "تويتر": الفنان المبدع محمد الاضرعي طريح الفراش بعد اصابة قدمه بكسور وربما يتوقف برنامجه غاغه.

واضاف، الممثل المتألق علي السعدني اوقفوا برنامجه تاتش لعدم وجود الميزانيه.

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وتابع، اثنين لم يقدم احد ما قدموه من تعريه للفكر الكهنوتي حتى اصبحت اعمالهم وجبات توعيه لإطفالنا.. متسائلا، ماذا قدمت لهم شرعية ابتسام.

الى ذلك قال مصادر محلية ان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وجه بصرف عشرة الف دولار فور وصولها الى عدن وتذاكر سفر وحجز شقة في القاهرة لناشطة حوثية فرت من صنعاء ووصلت اليوم الى الرياض .

وقال المصدر، ان الناشطة الحوثية ابتسام ابو دنيا حظيت بحفاوة واستقبال كبير من قبل رئاسة الوزراء بشكل مبالغ فيه نظرا بحجم ناشطة لا تحمل اي صفة سياسية او حزبية او عملا مهم وتحمل في جعبتها اسرار ومعلومات هامة تفيد حكومة الشرعية بأي شئ.