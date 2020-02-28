شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. تأسيس لستة مشاريع خدمية بتكلفة 400 مليون ريال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دشن وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي ومعه وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، اليوم الأربعاء، وضع حجر الاساس لستة مشاريع خدمية بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد المخلافي أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل جاهدة وفي ظروف استثنائية على تطبيع الحياة في مختلف المجالات.
وشدد المخلافي على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة في العقود.
من جانبه أوضح وكيل المحافظة للشئون الفنية، بان المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها تستهدف ترميم المنشآت التي تضررت من الحرب ومنها كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز والمستشفى الجمهوري وكلية المجتمع ومقر الاستخبارات العسكرية إضافة الى مشروع المجاري بمنطقة الجراجير ومشروع استبدال خط الصرف الصحي الممتد من جولة المسبح الى جولة العواضي بشارع جمال.
ولفت الحكيمي الى ان هناك مصفوفة من المشاريع سيتم تدشين العمل بها لاحقا في مجالات المياه والتربية والتعليم والصحة اضافة الى إعادة تأهيل المعهد الصناعي بمنطقة الحصب اول معهد صناعي بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. تأسيس لستة مشاريع خدمية بتكلفة 400 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.