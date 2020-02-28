شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. تأسيس لستة مشاريع خدمية بتكلفة 400 مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي ومعه وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، اليوم الأربعاء، وضع حجر الاساس لستة مشاريع خدمية بتكلفة إجمالية بلغت أربعمائة مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد المخلافي أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل جاهدة وفي ظروف استثنائية على تطبيع الحياة في مختلف المجالات.

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وشدد المخلافي على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة في العقود.

من جانبه أوضح وكيل المحافظة للشئون الفنية، بان المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها تستهدف ترميم المنشآت التي تضررت من الحرب ومنها كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز والمستشفى الجمهوري وكلية المجتمع ومقر الاستخبارات العسكرية إضافة الى مشروع المجاري بمنطقة الجراجير ومشروع استبدال خط الصرف الصحي الممتد من جولة المسبح الى جولة العواضي بشارع جمال.

ولفت الحكيمي الى ان هناك مصفوفة من المشاريع سيتم تدشين العمل بها لاحقا في مجالات المياه والتربية والتعليم والصحة اضافة الى إعادة تأهيل المعهد الصناعي بمنطقة الحصب اول معهد صناعي بالمحافظة.