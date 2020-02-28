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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوفد البرلماني يدعو اعضاء الكونجرس الى دعم مشروع القرارين اللذين يدينان انتهاكات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
دعا الوفد البرلماني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري،اعضاء الكونجرس الامريكي، دعم مشروع القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي، النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، واللذين يدينان انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن وعلاقتهم مع إيران.
وتطرق الوفد البرلماني خلال لقائه،اليوم، مع عضو مجلس الشيوخ الامريكي عن الحزب الجمهوري بولاية انديانا، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس تيد يونغ، و عضو مجلس النواب الامريكي عن ولاية تاكسس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي رون رايت، الى الاوضاع الراهنة في الساحة اليمنية وما تسبب به انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جرائم بحق المدنيين..مشيراً الى ان مليشيا الحوثي قامت بزراعة أكثر من مليون لغم ارضي ادى الى مقتل الكثير من الابرياء بينهم اطفال ونساء في مختلف مناطق اليمن.
ولفت الى ماتقوم به المليشيا الحوثية من نهب المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية الضرورية وحرمان المستحقين منها مما يزيد من معاناة الشعب اليمني..مشيراً الى ان مليشيا الحوثي تقوم بتكميم الافواه وتزج بكل من يعارضها في السجون وتفجر منازلهم وتجند الاطفال وتستخدمهم وقود لحربها العبثية في طريقة مخالفة للقوانين والاعراف الدولية.
حضر اللقاء اعضاء الوفد النائب سلطان العتواني، والنائب عبدالسلام الدهبلي ،والنائب قاسم الكسادي ،وسفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الامريكية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
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