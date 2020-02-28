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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استعدادات لإقامة ورشة عمل للارتقاء بأوضاع مستشفى سيئون العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقش اجتماع عقد ،اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، الاستعدادات إقامة ورشة عمل للإرتقاء بأوضاع وأداء مرافق هيئة مستشفى سيئون العام.
واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، وضم رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، ونواب رئيس الهيئة ونقابة الأطباء والصيادلة بالهيئة، التصور المقدم من رئيس هيئة مستشفى سيئون العام لعقد الورشة بغية الإرتقاء بأوضاع الهيئة والدفع بتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليها وتحديد الجهات الرسمية والمجتمعية التي ستشارك في الورشة وغيرها من القضايا المرتبطة بإنجاح الورشة.
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