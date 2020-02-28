شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالوثائق "دولتان" في التحالف تقفان وراء التمرد الجديد في سقطرى بالإتفاق مع الشرعية ..."اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع يمني انه حصل على وثائق رسمية ، تكشف وقوف ثلاثة أطراف وراء تمرد الكتيبة الثالثة في اللواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى، على الشرعية الدستورية.

ومن هذه الوثائق، محضر اتفاق بحضور قائد القوات السعودية سقطرى ، يعترف بشرعية الانقلابيين في الانتقالي، ويمنحهم الحق في إستكمال تمردهم وانقلابهم في المحافظة، بقيادة العميد الإماراتي خلفان المزروعي.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

أما الوثيقة الثانية فصادرة عن قيادة اللواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى، وتكشف عن مغادرة قيادات وضباط في وحدات الجيش الوطني بالمحافظة، إلى خارج الوطن ، في عملية تواطؤ مكشوف مع الإمارات والانتقالي لتنفيذ إنقلاب على الشرعية في سقطرى وتسليمها لأبو ظبي.

وحذرت قيادة اللواء من مواصلة مغادرة قيادات وضباط الجيش لمحافظة سقطرى ، بأنهم سيكونون عرضة للإجراءات القانونية الصارمة.

وثيقة اللواء الأول مشاة بحري بسقطرى، تؤكد هي الأخرى تواطؤ الشرعية، مع ما يجري في المحافظة، جراء وقوفها أو صمتها تجاه القيادات والضباط العسكريين والامنيين الذين يغادرون سقطرى إلى السعودية والإمارات ودول اخرى.

مراقبون ارجعوا ما يجري في سقطرى من تمردات متواصلة لفصائل من قوات الجيش الوطني ، إلى اتفاق بين الشرعية والسعودية والإمارات لتسليم الأخيرة المحافظة، لتضمها إلى اماراتها . مؤكدين بأن صمت الشرعية طيلة السنوات الماضية على تواجد الإمارات في سقطرى التي لم يتواجد فيها الحوثيون ، وانشائها مليشيات متمردة فيها دون أن تطردها من المحافظة أو تدعم الجيش بقوات إضافية كبيرة ،بشرية وعسكرية دليل على مشاركة الشرعية في مؤامرة تسليم سقطرى للإمارات.