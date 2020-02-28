شكرا لقرائتكم خبر عن مباشــر الآن من أسواق الصرافة في صنعاء وعدن.. تغيُّر مفاجئٌ في صرف الريال أمام الدولار والسعودي (الأسعار الجديدة اليوم الجمعة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجّل الريالُ اليمني حالةً من التراجع في عدن، وظل حالُه في العاصمة صنعاء أفضلَ، إذ ثبت سعرُ صرف الريال أمام الدولار مع استقرار نسبي في التداولات، وتعدى الفارق الكبير بين الصرف في صنعاء وعدن الـ60 ريالاً.

ويرجع خبراء هذا التحسن في صنعاء والفارق ما بينها وبين عدن، إلى أن البنك المركزي في صنعاء سحب العملة الجديدة التي طُبعت دون غطاء، وإنما كان الهدفُ الأساسُ من طباعتها سحبَ العُملة الصعبة إلى حيث يقطن مسؤولو حكومة هادي. جديد "الخليج 365" Advertisements

وجاءت أسعار الصرف صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 كما يلي : أسعار الصرف في عدن شراء:

الدولار الأمريكي: 654 الريال السعودي: 172 بيع: الدولار الأمريكي: 658 الريال السعودي: 173 أسعار الصرف في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 597-598

الريال السعودي: 157 بيع: الدولار الأمريكي: 599 الريال السعودي: 185 أسعار العُملات قابلة للتغيير في أية لحظة.

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