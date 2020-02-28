دولة عظمى نظامها إسلامياً .. يوجد فيها ثاني أكبر مركز لطباعة ونشر القرآن

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class="heading-story heding-det-lib" style="margin: 0px; padding: 37.5156px 0px 20px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.8rem; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Al-Jazeera-Arabic-Bold, "arabic typesetting", serif; color: rgb(139, 139, 139);">معهد رستو بماليزيا.. ثاني أكبر مركز لطباعة ونشر القرآن

01/06/2019

تجديد لمعاني الزخرفة الإسلامية في تجسيدها للثقافة والتراث فهذه اللوحة ليست إلا واحدة من مئات نماذج من فن إسلامي حديث استوحيت أفكاره من الأزهار والهندسة الرياضية لتعبر عن ثقافات الشعوب الإسلامية وكما تزين به صفحات القرآن الكريم يحفظ به تراث الشعوب تعتمد الفكرة الأساسية لهذه اللوحة على طراز ملابس الباتيك التقليدية والأزهار الماليزية المدمجة بأشكال عمرانية تمثل مختلف الولايات الماليزية ليصبح لدينا مصحف ماليزي قضت هذه الباحثة خمسة وعشرين عاما من البحث في ثقافات الشعوب الإسلامية لتوظفها في زخرفة نسخ المصحف الشريف وتقول إن اختياراتها ترتكز على الموضوع والشكل والبناء نحافظ في عملنا على ثلاثة مبادئ هي الشريعة والمنفعة والجمال فالله جميل يحب الجمال تستلهم هذه الزخارف من ثقافات الشعوب المختلفة وتحفظ لقرون بل إن القائمين على مركز نشر القرآن يقولون إن هذه الزخارف تحبب الإيمان لقلوب أولئك الذين استقت من ثقافتهم فقد تحول المركز بعد سنتين من افتتاحه إلى معلم يزوره نحو ألف شخص يوميا تجذبهم قداسة في المكان وروح فن يشمل مختلف ثقافات شعوب العالم الإسلامي وتحتفظ ماليزيا بحق الملكية الفكرية بفن زخرفة جديدة للمصحف الشريف التصاميم التي ابتكرناها في نسخ وزخرفت القرآن الكريم منفردة ومميزة أصبحت لدينا ملكية فكرية ونقلنا التجربة إلى دول أخرى كمصحف فلسطين وإفريقيا وكمبوديا ونعمل حاليا على مصحف للصينيين يطمح القائمون على نشر القرآن في الوصول إلى طباعة خمسة ملايين نسخة سنويا بمختلف الثقافات مع ترجمة للغاتها وقد نجح المشروع في الحصول على دعم حكومي وشعبي والأهم النجاح في إحياء السنة نسخ القرآن الكريم مع الالتزام الصارم بالحرف العثماني وتطوير شكل الصفحات والغلاف سامر علاوي الجزيرة بوتراجايا