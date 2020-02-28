شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، تصعق مليشيا الحوثي بخبر عما سيحدث في صنعاء خلال فترة قريبة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 12:17 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن العاصمة صنعاء ستعود قريباً عاصمة عروبية وستفشل الغطرسة الايرانية وأمام التعاضد العروبي.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها لعدد اليوم الخميس، إنه " واهم من يظن أنه سينال من المؤسسة العسكرية التي هي صمام الأمان للوطن"، مشيرة الى البطولات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات في طريق استكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.

ولفتت الى أن الأراجيف لن تنال من القوات المسلحة مهما بالغت وتصنعت أساليبها في التضليل والكذب والإشاعات المغرضة وسرعان ما يتضح زيف تلك الشائعات تحت ضربات القوات المسلحة.

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وأكدت الصحيفة قرب زوال المليشيا الحوثية الإجرامية، رغم محاولاتها وتوسلاتها للقبائل وغيرهم في مناطق سيطرتها ومطالبها المتكررة بالتحشيد وتجنيد ابناء القبائل والأطفال وطلبة المدارس والمهمشين بهدف اقتيادهم إلى جبهات القتال في صفوفها وتعزيز مواقعها بعناصر جديدة.

واشارت الى أن المليشيا الحوثية تمضي بارتهانها للملالي والعمل على تنفيذ أجندة إيران وزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة الى قرار مجلس الأمن الصادر أمس الأربعاء والذي يؤكد الالتزام بدعم وحدة اليمن وأمنه وسيادته.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه" أمام المخططات التخريبية التي تديرها ايران والمشاريع الفوضوية يلتحم الشعب اليمني إلى جانب أشقائه العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لحماية المصالح والمصائر المشتركة وتوثيق أواصر القربى وقدرية التاريخ والجغرافيا".

