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صنعاء - ياسمين الخيامي - امرأة حامل تصعق الطاقم الطبي وترعب زوجها بمولود غريب لاهو من الانس ولا من الجن وتقوم بإحراقه مباشرة فور ولادته ( شاهد صورة المولود المرعبة )

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