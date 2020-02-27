شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة للحوثيين حولت حلمهم الصاروخي إلى ركام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شرت وكالة سبأ الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء خبراً فاجأت به انصار المليشيا الجميع وصدمتهم حين أكدت فيه أنه سيتم نشر معلومات سرية بالصوت والصورة عن تدمير أهم وحدة عسكرية في اليمن.

وجاء نص الخبر كما نشرته وكالة سبأ التابعة للمليشيا كالتالي:

صرح مصدر أمني مسئول اليوم، أنه سيتم الكشف عن جانب من المعلومات السرية بالصوت والصورة عن بعض الجهات التي وقفت خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.



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