شكرا لمتابعة خبر عن فتحي بن لزرق يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف عن الطرف القوي الذي يحمي الوحدة اليمنية وليس فيه أي شخص من الشمال"تفاصيل طارئة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي المعروف فتحي بن لزرق، عن الطرف الذي يحمي الوحدة اليمنية.

وقال "بن لزرق" ، في مقال رصده " أحداث نت " قبل قليل، على صفحته بموقع فيسبوك "يخطئ من يظن ان الوحدة اليمنية محمية بالقرارات الدولية أو بقوى الشمال أيا كان حضورها.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

قرار تاريخي لم تجروء على فعله اية دولة خليجية..وسبب صدمة كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ( نص القرار )

وردنا الان : مستجدات عاجلة ما الذي قام به التحالف بمختلف أسلحته في الجوف وعندما أقترب الجيش الوطني من حرف سفيان - عمران

عاجل بالفيديو : قوة عسكرية ضاربة باحدث الآليات والاسلحة تتوجه الى جبهات القتال المشتعل في الجوف (شاهد وتفاصيل)

مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل .. نفذ أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والمملكة (الاسم)

مصادر : تكشف عن توحيد البنك المركزي في العاصمةصنعاء وبنك عدن هذا الإسبوع ومصير العملة الوطنية الجديدة في الشمال

عاجل وفي غاية الخطورة : انفجار عنيف يهز ميناء محافظة المهرة يخلف قتلى وجرحى تابعين للتحالف العربي

وردنا الان : مصير السفير احمد علي عبدالله صالح في قرارات مجلس الأمن الجديدة (تفاصيل)

وردنا الان : تفاصيل أولية للمواجهات العنيفة التي اندلعت فجر اليوم بين قوات المجلس الانتقالي والجيش الوطني وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادي بارز

اغرب حالة مرضية..امرأة تتبول ولكنها لا تخرج البول بل يخرج منها هذه المادة المحرمة شرعا ( لن تصدق ماذا يخرج عندما تتبول هذه المرأة )

عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة

شاهد بالفيديو أسد يباغت لبؤة شابة وعذراء ويهاجم عليها بينما كانت نائمة .. شاهد كيف تصرفت اللبؤة الشريفة .. هل حافظت على عذريتها؟

تطورات خطيرة في المهرة مهاجمة قوات الجيش وقتل عدد من الجنود واعتصام القبائل يتبرأ ويكشف الجاني هل يقود -باكريت- تمردا على ”الشرعية“ في المحافظة تفاصيل

الوحدة اليمنية ليست محمية بأي من هذه القوى سواء الشمالية أو الدولية . القرارات الدولية في اليمن غير قادرة على فعل شيء ذي قيمة ولو أنها كذلك لانتهت الحرب قبل 4 سنوات من اليوم.

واضاف " (الشمال) اضعف من ان يفرض أي معادلة سياسية على الجنوب في حال ما اجمع الجنوب أو اغلبه على خيار سياسي ما.

Advertisements

ثمة أمر يجب الإقرار به وهو ان "الوحدة اليمنية" محمية بقطاع جنوبي كبير وضخم ويتزايد يوما عن "أخر".

وهذا نص المقال كما رصده " أحداث نت " :

#جنوبيو_الوحدة

فتحي بن لزرق

يخطئ من يظن ان الوحدة اليمنية محمية بالقرارات الدولية أو بقوى الشمال أيا كان حضورها.

الوحدة اليمنية ليست محمية بأي من هذه القوى سواء الشمالية أو الدولية .

القرارات الدولية في اليمن غير قادرة على فعل شيء ذي قيمة ولو أنها كذلك لانتهت الحرب قبل 4 سنوات من اليوم. (الشمال) اضعف من ان يفرض أي معادلة سياسية على الجنوب في حال ما اجمع الجنوب أو اغلبه على خيار سياسي ما.

ثمة أمر يجب الإقرار به وهو ان "الوحدة اليمنية" محمية بقطاع جنوبي كبير وضخم ويتزايد يوما عن "أخر".

وان أردت دلائل فما عليك إلا ان تلقي نظرة سريعة على قوام الحكومة الشرعية ومعرفة كم مسئولاً جنوبياً فيها .

الق نظرة على قوام كل القوات العسكرية الممتدة على طول المهرة حضرموت وشبوة وابين وسقطرى وستعرف أنها كلها قوات من أبناء الجنوب وهذه القوات تقاتل بعقيدة يمنية "خالصة".

من يدافعون عن مشروع الدولة اليمنية اليوم هم عبدربه منصور هادي وأحمد الميسري وبن دغر ونايف البكري والعيسي وبن عديو وطيمس وباكريت ومهران القباطي والبحسني ورمزي محروس وعلي هيثم الغريب وعصام الكثيري والجبواني وهاني اليزيدي وناصر النوبة وجحدل حنش والتركي وعبدالعزيز المفلحي ومحمد البوكري والحريزي وعبدالرب السلامي وأبو مشعل الكازمي ومحمد العناني ولؤي وسليمان الزامكي وناصر باعوم و أوس العود وعبدالله لملس ولعكب والقائمة طويلة طويلة .

كل هؤلاء جنوبيين ليس بينهم شمالي واحد ولايستطيع احد انكار حضورهم . العلم الجمهوري الذي يرفرف خفاقا في المساحة الأغلب من الجنوب يرفعه "جنوبيون".

هذه حقائق على الأرض!.

علينا ان نقر انه ومثلما كان "الانفصال خيارا جاذبا لبشاعة ما اُرتكب بأسم الوحدة وتحت غطائها باتت الوحدة اليوم ومشاريع الاقاليم جذابة ايضا لبشاعة ما أُرتكب بأسم الانفصال.

كل هؤلاء جنوبيون وهم من يدافع عن الدولة اليمنية وهم من يخوضون غمار الدفاع عن كيانها وهم خليط من كل الأحزاب والكيانات.

الهاربون من جحيم "الانفصال" من الجنوبيين هم من يؤخر الانفصال ويعرقله وهم من يمنعه ، المكتوون بنار مابعد 1967 وزمن الصوت الواحد وخيبات نفق جولد مور هم فقط من يحولون دون تحقيق "الانفصال".

الوحدة اليمنية محمية بمن حوّل عدن إلى ساحة ضخمة للنهب والسلب والخراب ، من بسط على الأراضي ومن صادر حقوق الناس، ومن استغل القضية الجنوبية خدمة لمصالحه الخاصة هو من يحمي "الوحدة" .

المدافعون عن الوحدة هم قطعان الباسطين الناهبين لحقوق الناس في عدن الذين حولوا "الانفصال" إلى كابوس أخافوا به الناس.

لذلك فلا يكذبن أحدً على المطالبين بالانفصال أنهم يواجهون الشمال أو الإرادة الدولية ،انتم تواجهون إرادة جنوبية يجب ان تقروا بوجودها وان تحترموا خيارها وماعليكم إلا ان تجلسوا على طاولة تفاوض وحوار واحدة تقر وتعترف بأن الجنوب فيه من يطالب بالانفصال وفيه من يؤيد الوحدة ومن يسعى للأقاليم ومايريده الشعب سيقرره.

ودون ذلك وهم لاطائل منه. فتحي بن لزرق 26 فبراير 2020