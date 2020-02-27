شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في المتون بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر ميدانية أن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات مواقع تمركز المليشيا في منطقة سدبا التابعة لمديرية المتون بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. ولفتت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المحافظة. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في المتون بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.