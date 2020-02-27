شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية في حكومة الشرعية يرسل رسائل نارية لدول التحالف العربي وعلي رأسها السعودية "نحن حكومة اليمن ولسنا دمى في يد السعودية او غيرها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 07:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي، إن الحوثيين لديهم أوهام تتعلق بالسلطة، بحيث يكون عبدالملك الحوثي شخصية اعتبارية لا يتم انتخابها، ومن ثم حكومة دمى يديرونها.

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وأضاف الحضرمي في حوار مع التلفزيون الالماني "DW" ترجمتها للعربية صحيفة "الايام" الأهلية: "الحوثيون يريدون عبدالملك كشخصية لاينتخبها أحد ثم حكومة دمى تحتهم. لن نقبل بهذا".

وأكد الحضرمي ان الحكومة الشرعية لن تقبل بسلام مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، "سلام سينفجر في وجوهنا في المستقبل"، حسب تعبيره.

وأضاف الحضرمي: "لا لن أتنازل للحوثيين فأنا من مناطقهم وأنا زيدي ولن نقبل بما يفعلوه ويجب عليهم أن يأتوا إلى مفاوضات السلام قريبا، وعلينا إرسال الاشارات الصحيحة لفعل ذلك".

وفيما يتعلق بانهاء دور التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قال الحضرمي: "التحالف سينتهي إذا انتهت الحرب، ولكن ليس قبل ذلك وان انتهى التحالف الآن سينزلق اليمن الى المزيد من الفوضى".

وفيما يتعلق بطموحات المجلس الانتقالي الجنوبي قال الحضرمي "المجلس الانتقالي عبارة عن وحدات خارج سيطرة الدولة تم تقويتهم بواسطة الامارات العربية المتحدة، وقرروا أخيرا في اغسطس ان يخرجوا الحكومة من عاصمتنا الثانية..لا يمكن ان يحدث هذا وقد كنا واضحين للامم المتحدة".

وأضاف الحضرمي: "المجلس الانتقالي لديه مشكلة مع الجنوبيين أنفسهم، وليس مع الدولة".

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واعتبر الحضرمي أن "المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمثل كل الجنوب، وهذه قضية أخرى يجب ان يعلموا بها ولا يستطيعون أن يستمروا خارج إطار الحكومة".

وحول طرد السعودية الدبلوماسي اليمني مطهر عنان، قال الحضرمي: "دبلوماسي معي وقد قام بمخالفة البرتوكول، وانتهت مدة عمله، وقمنا نحن بذلك لانه انتهك القواعد".

ورداً على سؤال عن قبول الحكومة بان تكون جميع قراراتها الهامة منسقة مع السعودية وما اذا كان ذلك بيع اليمن للسعودية وأن الحكومة أصبحت دمى للمملكة، قال الحضرمي: "أنا وزير خارجية اليمن، وأقول ما أؤمن بأنه صحيح للشعب اليمني، وليس ما يريده الحوثيون او السعوديين او الاماراتيين او أي أحد آخر".

وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن الشرعية موجودة في الرياض "لكننا نقول ما نفكر به وهذه مسؤوليتنا وقراراتنا".

وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

