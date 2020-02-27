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وفاء الكيلاني تنهي مسيرتها مع MBC

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني انهت مسيرة عملها بقناة إم بي سي الفضائية والتي اشتهرت من خلالها ببرنامج "تخاريف " .
وأكدت أن "الكيلاني " تستعد لتقديم برنامج جديد عبر قناة "دي إم سي " الفضائية المصرية لتقديم برنامج يحمل عنوان " السيرة " تستضيف خلاله نجوم والفن ويدور حول حياتهم الشخصية .

وكانت أنباء قد أثيرت مؤخراً حول "الكيلاني " تفيد بإنفصالها عن زوجها الفنان السوري " تيم حسن " إلا أنها نفتها كلياً بصورة رومانسية تجمعها معه .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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