شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الكيلاني تنهي مسيرتها مع MBC والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني انهت مسيرة عملها بقناة إم بي سي الفضائية والتي اشتهرت من خلالها ببرنامج "تخاريف " .

وأكدت أن "الكيلاني " تستعد لتقديم برنامج جديد عبر قناة "دي إم سي " الفضائية المصرية لتقديم برنامج يحمل عنوان " السيرة " تستضيف خلاله نجوم الرياضة والفن ويدور حول حياتهم الشخصية . وكانت أنباء قد أثيرت مؤخراً حول "الكيلاني " تفيد بإنفصالها عن زوجها الفنان السوري " تيم حسن " إلا أنها نفتها كلياً بصورة رومانسية تجمعها معه . جديد "الخليج 365" Advertisements

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