شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم عائلة بأكملها بسبب اليوسفي ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة من نوعها ، تعرضت أسرة مصرية بالكامل لحالة تسمم شديدة كادت أن تودي بحياتهم بسبب تناول اليوسفي .
وفي التفاصيل ، فقد أكدت تحقيقات الشرطة بعد الفحص الطبي أن الأب والأم و4 أطفال تناولوا اليوسفي دون غسل بسبب سهولة تقشيره مما سبب تسرب المبيدات الحشرية على الفاكهة للأمعاء ، فيما تم نقل العائلة للمستشفي وخضعوا للعلاج بضعة أيام .
وتسببت الحادثة في تنبيه العديد من الأسر على خطورة تناول اليوسفي دون غسل ، إذ تنتشر تلك العادة في مصر خاصةً مع انتشار اليوسفي في الشتاء بسعر مناسب للجميع .
جديد "الخليج 365"
كانت هذه تفاصيل خبر تسمم عائلة بأكملها بسبب اليوسفي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.