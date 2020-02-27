شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم عائلة بأكملها بسبب اليوسفي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة من نوعها ، تعرضت أسرة مصرية بالكامل لحالة تسمم شديدة كادت أن تودي بحياتهم بسبب تناول اليوسفي .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت تحقيقات الشرطة بعد الفحص الطبي أن الأب والأم و4 أطفال تناولوا اليوسفي دون غسل بسبب سهولة تقشيره مما سبب تسرب المبيدات الحشرية على الفاكهة للأمعاء ، فيما تم نقل العائلة للمستشفي وخضعوا للعلاج بضعة أيام .

وتسببت الحادثة في تنبيه العديد من الأسر على خطورة تناول اليوسفي دون غسل ، إذ تنتشر تلك العادة في مصر خاصةً مع انتشار اليوسفي في الشتاء بسعر مناسب للجميع .

جديد "الخليج 365"

Advertisements