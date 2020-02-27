شكرا لمتابعة خبر عن قرار تاريخي لم تجروء على فعله اية دولة خليجية..وسبب صدمة كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ( نص القرار ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) صدور أحكام مثيرة في قضية الأميرة هيا.. وحاكم دبي يسعى لإبقائها سريّة ومحكمة بريطانية توجه صفعة مؤلمة لـ”محمد بن راشد” (تفاصيل) عريس سعودي يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها والسبب صادم!.. وهكذا كانت نهايتها وردنا للتو : فلكي يمني يحذر المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل)

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