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السلطات السعودية تقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتمنع عودتهم الى الاراضي السعودية حتى لو كانت تأشيرة الخروج والعودة سليمة واقامته نظامية وسارية المفعول 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتمنع عودتهم الى الاراضي السعودية حتى لو كانت تأشيرة الخروج والعودة سليمة واقامته نظامية وسارية المفعول 

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