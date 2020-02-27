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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تقصم ظهر المغتربين اليمنيين وتمنع عودتهم الى الاراضي السعودية حتى لو كانت تأشيرة الخروج والعودة سليمة واقامته نظامية وسارية المفعول

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