محافظ المهرة يستعرض المشاريع السعودية وسبل التعاون المشترك في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة التقى محافظ المهرة، رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، بالمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وسفير المملكة لدى بلادنا، محمد آل جابر.

Advertisements واستعراض اللقاء مشاريع البرنامج وسبل التعاون المشتركة في تنفيذ المشاريع ‎التنموية. من جانبه شكر محافظ المهرة، قيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم للمشاريع التنموية ودعم المحافظة بالمشتقات النفطية لطاقة الكهرباء .. مثمناً الجهود التي بذلت في تقديم الدعم من قبل برنامج الإعمار السعودي. وينفذ البرنامج السعودي لإعمار اليمن، مشاريع تنموية في مختلف المجالات بالمهرة.

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