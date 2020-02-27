شكرا لمتابعة خبر عن حصد 22 مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط..الملك الذي لم يخشى اي شيء وانقذ شقيقه من موت محقق وخلصه من انياب 20 حيوان مفترس ( فيديو مؤثر جدا ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حصد 22 مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط..الملك الذي لم يخشى اي شيء وانقذ شقيقه من موت محقق وخلصه من انياب 20 حيوان مفترس ( فيديو مؤثر جدا )

2020/02/27 الساعة 11:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصد 22 مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط..الملك الذي لم يخشى اي شيء وانقذ شقيقه من موت محقق وخلصه من انياب 20 حيوان مفترس ( فيديو مؤثر جدا ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.