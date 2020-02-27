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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد ردة فعل نجل الرئيس الراحل محمد مرسي على وفاة حسني مبارك، وابنته الشيماء تشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل قوية هزت كيان عبد الفتاح السيسي

2020/02/27 الساعة 08:42 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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