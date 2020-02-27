شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "أسد" متوحش يفترس فتاة أمريكية داخل سيارتها ، ويلتهم رأسها بطريقة مروعة .. شاهد كيف تصرف سائقها المفجوع (فيديو لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفيت سائحة امريكية عمرها 28 عام متأثرة بجراحها التي اصيبت بها جراء اعتداء أسد عليها في حديقة للحيوانات في جوهانسبورغ جنوب أفريقيا .

وفي تقرير لقناة euronews عربي ، قالت أن حديقة الحيوانات تسمح للسياح التجول بسياراتهم داخل الحديقة وإغلاق نوافذها جيدا ، لكن السائحة الامريكية لم تغلق نافذة سيارتها .

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وقال احد عمال الحديقة أن الأسد هاجم السائحة من خلال نافذة سيارتها المفتوحة ، وحاول سائقها ابعاده لكنه تعرض لجروح عدة .

وأضاف العامل ان رجال الأمن في الحديقة هرعو للمكان على الفور وقامو بابعاد الأسد ونقل السائحة للمستشفى ، حيث توفيت متأثرة بجراحها .