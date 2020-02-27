شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذة الخمس العادات سبب رئيسي لارتفاع الضغط والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .. ابتعد عنها الأن وعش مرتاح البال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني أكثر من مليار نسمة من ارتفاع ضغط الدم على ظهر كوكب الأرض، وبحسب منظمة الصحة العالمية، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى وفاة ما لا يقل عن 8 ملايين شخص سنويا.

ووفقا لما نشره موقع "Insider" الأميركي، فإن هناك نوعين من ارتفاع ضغط الدم هما الأساسي والثانوي، ولكل منهما أسباب مختلفة.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• "أسد" متوحش يفترس فتاة أمريكية داخل سيارتها ، ويلتهم رأسها بطريقة مروعة .. شاهد كيف تصرف سائقها المفجوع (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

• تحذير خطير : هذة الاطعمة تدمر الكلى وتسبب الفشل الكلوي .. ابتعد عنها قبل فوات الأوان !

• أسد مغرور ذهب ليصطاد "جاموس" ضخم .. وعندما بدأ بإلتهامه حدثت المفاجأة وانقلبت الأمور رأسا على عقب وكانت النهاية مرعبة للجميع ..(شاهد فيديو وصور للمعركة التي هزت العالم)

• هذة الخمس العادات سبب رئيسي لارتفاع الضغط والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .. ابتعد عنها الأن وعش مرتاح البال

• أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو)

• وداعا للشيخوخة وأمراض التقدم بالسن .. تقنية جديدة تمنحك الصحة والشباب حتى لو بلغ عمرك 122 عام ..شاهد

• شاهد كيد الأسود : "لبوة" مفترسة تهجم على "أنثى الفهد".. وعندما أوشكت على افتراسها حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

• مسؤول سعودي يضاجع ‘‘موظفة متزوجة‘‘ لمدة خمس سنوات متواصلة وبعد الكشف عنه كانت النهاية صادمة للجميع.. (فيديو)

• مذيعة الجزيرة "سلمى الجمل" تنشر فيديو هز مشاعر الملايين .. شاهد

• أسد يعاشر إمرأة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو

• العثور على أكبر "أسد" في العالم .. وزنه 1500 كيلوغرام .. وفمه يتسع لخمسة اشخاص في وقت واحد ..(شاهد صور وتفاصيل مرعبة)

Advertisements

• أسد عاشق اقترب من حبيبته وهي نائمة على ظهرها.. ومارس معها رغبته المجنونة أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ؛فيديو"

• وداعا للمستشفيات والأطباء .. تناول هذا الشراب بشكل يومي وتمتع بحياة صحية طوال عمرك ..(شاهد فيديو للمعجزة التي ستغير وجه الأرض)

• عاجـــل : حسني مبارك لم يمت طبيعي .. إعلان رسمي يكشف عن السبب الصادم الذي سيشعل الشارع المصري ..(صور)

• أسد مجنون يباغت أكبر "تمساح" بالعالم ويفترسه بطريقة ذكية وحيلة لم تخطر على بال أحد ..لكن عندما فتح عيونه حدثت مفاجئة غير متوقعة ..(شاهد فيديو وصور مروعة)

• بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن تتناول "البيض" طوال حياتك !!

• عاجـــل : خادمة الفنانة نانسي عجرم تحسم الجدل اخيرا وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية الفضيحة !!

---------------------------------

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة جدًا، وربما تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، والتي ربما يترتب عليها الإصابة بإعاقة.

من جانبه، يقول بروفيسور سانجيف باتيل، وهو طبيب قلب في معهد ميموريال كير للقلب والأوعية الدموية في مركز أورانج كوست الطبي، إن ارتفاع ضغط الدم الأساسي يميل إلى التطور مع التقدم في السن وليس هناك سبب محدد. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع ضغط الدم الثانوي يحدث نتيجة لعدة عوامل أخرى، مثل أورام الغدة الكظرية أو مشاكل في الكلى، مثل حالة تضيق الشريان الكلوي، والتي تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الكليتين.

كما يتابع "نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم الثانوي هو نتيجة لسبب أساسي، فإنه يمكن علاجه عن طريق معالجة المرض المسبب له، في حين أن ارتفاع ضغط الدم الأساسي لا يوجد لديه علاج، ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال تغيير نمط الحياة أو الدواء".

أسباب ارتفاع ضغط الدم

هذا ويوضح بروفيسور باتيل أن هناك عوامل مرتبطة بنمط الحياة غالبا ما تسبب ارتفاع ضغط الدم الأساسي، مثل:



• التدخين: ربما يتسبب التدخين في زيادة ضغط الدم مؤقتًا وتلف الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

• عدم ممارسة الرياضة: إن النشاط البدني المنتظم يقوي القلب، ويساعد على ضخ الدم بشكل أكثر فعالية. ويمكن أن يسهم النشاط البدني الأقل في ارتفاع معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين وزيادة ضغط الدم.



• البدانة: يفرض الوزن الزائد ضغطا على نظام الدورة الدموية، وكشفت الأبحاث العلمية أن البدانة يمكن أن تصيب بارتفاع ضغط الدم.

• ملح الطعام: يؤدي تناول الكثير من الصوديوم بشكل خاص لارتفاع ضغط الدم، لأن الملح يؤدي إلى احتفاظ الجسم بالسوائل، مما قد يزيد من ضغط الدم. وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا.

• ضغط عصبي: يمكن أن يتسبب الإجهاد في ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا.

الأعراض

ولكن كيف يمكن أن يعرف الشخص إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، يقول باتيل إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية وضيق التنفس، لكن ربما لا يواجه الشخص العديد من هذه الأعراض مجتمعة أو بدرجة ملحوظة ما لم تكن الحالة شديدة للغاية. ولكن يكون البعض عرضة لمخاطر ارتفاع ضغط الدم إذا ظهرت بعض هذه الأعراض، كما أنه من المرجح، على سبيل المثال، أن يعاني كبار السن، خاصةً من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، من ارتفاع في ضغط الدم لأن الأوعية الدموية تفقد تدريجيا مرونتها مع التقدم في العمر.

عوامل جسدية ووراثية:

• تاريخ العائلة: إذا كان هناك أحد الأقارب يعاني من ارتفاع ضغط الدم قبل سن الستين، فإن الشخص أكثر عرضة للإصابة به مرتين. ويقول بروفيسور باتيل إن هذا لا يعني بالضرورة أن الشخص لابد أن يصاب بارتفاع ضغط الدم، إنما هو مؤشر على زيادة احتمالات الإصابة به، خاصة إذا اقترن الأمر بعوامل خطر أخرى مثل قلة النشاط البدني والنظام الغذائي السيئ.

تجنب الإكثار من الملح في الطعام

•النوع: يوجد بين الرجال، الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، مستويات أعلى باستمرار من ارتفاع ضغط الدم بالمقارنة مع النساء من نفس الفئة العمرية.

ووفقا لنتائج عدة دراسات علمية، ثبت أيضًا أنه حتى في العشرينات من العمر، كان 27% من الرجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم، في حين لم تزد النسبة بين النساء عن 12% فقط.

إلى ذلك، تعتبر الفحوص المنتظمة لضغط الدم بمعرفة الطبيب أو في المنزل أمرًا بالغ الأهمية لتحديد ارتفاع ضغط الدم. ويجب على من يعتقدون أنهم معرضون لخطر ارتفاع ضغط الدم، أن يبادروا باستشارة طبيب والمباشرة في الحصول على العلاج على الفور.

كيفية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

في المقابل، يوضح التقرير العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومعالجته من خلال اتباع تعديلات أنماط الحياة في المراحل المبكرة، كما يلي:

• تناول طعاماً صحياً

• تقليل كمية الملح في الطعام

• الإقلال من تناول أطعمة غنية بالدهون المشبعة

• التخلص من البدانة

• النشاط البدني

• تجنب تدخين التبغ

• القياس المنتظم لضغط الدم

هذا ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أنه من الممكن معالجة ارتفاع ضغط الدم والتحكم فيه من خلال:



• ضبط ضغط الدم: إذ يمكن تخفيض ضغط الدم من خلال تعديل أنماط الحياة والالتزام بتعاطي الأدوية بشكل منتظم.

• الوقاية من السكري ومعالجته: يعاني 60% من مرضى السكري من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن تخفيض خطر السكري بتناول نظام غذائي صحي والمحافظة على وزن صحي وممارسة النشاط البدني والرياضة.

• الحد من الضغط النفسي ومعالجته: ينبغي تجنب الحزن والتوتر والاكتئاب من خلال ممارسة الرياضة واليوغا وغيرها من طرق الاسترخاء.