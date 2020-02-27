شكرا لمتابعة خبر عن بعد ساعات من وفاة ‘‘الرئيس الرحل حسني مبارك’’ .. ابنة ‘‘محمد مرسي’’ يفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف ما لم يكن في الحسبان عن الرئيس الراحل.. شاهد ماذا قالت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ساعات من وفاة ‘‘الرئيس الرحل حسني مبارك’’ .. ابنة ‘‘محمد مرسي’’ يفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف ما لم يكن في الحسبان عن الرئيس الراحل.. شاهد ماذا قالت

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من وفاة ‘‘الرئيس الرحل حسني مبارك’’ .. ابنة ‘‘محمد مرسي’’ يفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف ما لم يكن في الحسبان عن الرئيس الراحل.. شاهد ماذا قالت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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