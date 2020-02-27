الصحة العالمية: ندعم 68 مركزاً للتغذية العلاجية في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية: ندعم 68 مركزا للتغذية العلاجية في اليمن الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 كشفت منظمة الصحة العالمية باليمن، أمس الأربعاء، أنها تدعم 68 مركزا للتغذية العلاجية في اليمن.

Advertisements وقالت المنظمة في بيان لها:"تتمحور حياة معظم الأطفال في اليمن حول المعاناة من الفقر وسوء التغذية والمرض ما سلبهم طفولتهم.". وأضافت:" تدعم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها 68 مركزاً للتغذية العلاجية من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الأطفال".

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