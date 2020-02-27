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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 19 شاحنة إغاثة سعودية تعبر منفذ الوديعة الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 عبرت 19 شاحنة إغاثية سعودية، منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى أمس الأربعاء.

Advertisements وتحمل الشاحنات 1500سلة غذائية تزن 111 طنًا، و350 طن تشتمل على 43,750 كرتون من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتستهدف الشاحنات توزيع حمولتها على الأهالي في العاصمة عدن وحضرموت ومأرب.

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