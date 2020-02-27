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19 شاحنة إغاثة سعودية تعبر منفذ الوديعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 19 شاحنة إغاثة سعودية تعبر منفذ الوديعة

الخميس 27 فبراير 2020

19 شاحنة إغاثة سعودية تعبر منفذ الوديعة

الخليج 365

عبرت 19 شاحنة إغاثية سعودية، منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى أمس الأربعاء.

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وتحمل الشاحنات 1500سلة غذائية تزن 111 طنًا، و350 طن تشتمل على 43,750 كرتون من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

وتستهدف الشاحنات توزيع حمولتها على الأهالي في العاصمة عدن وحضرموت ومأرب.

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