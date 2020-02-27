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عدن - ياسمين التهامي - لكل النساء.. إليك 4 خطوات لرموش مرفوعة 12 ساعة

جديد اب برس

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مرأة عند وضع مستحضرات التجميل على تناسق الألوان وتحديد ملامح الوجه، بحيث تظهر بشكل لائق وجذاب، وخاصة الرموش التي تهتم بإظهار جمالها من خلال استخدام "ماسكارا" المناسبة لها، والتي قد تضعف وتميل خلال اليوم، لذلك أشار تقرير نشر بموقع "byrdie"، إلى طرق مختلفة للحفاظ على رموش مرفوعة طوال الـ12 ساعة خلال اليوم، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات والتي نتعرف عليها في السطور القادمة. الخطوة الأولى.. رفع الرموش باستخدام بكرة ميكانيكية تعتبر الخطوة الأولى للحصول على رموش مرفوعة خلال الـ12 ساعة، هو لف الرموش باستخدام ماكينة تجعيد الرموش، قبل استخدام"الماسكارا"، وتجعيدها أربع أو خمس مرات، ثم الانتقال إلى منتصف الرموش. بكرة ميكانيكية الخطوة الثانية.. استخدام ماسكارا مضادة للماء يجب استخدام "الماسكارا"، لرسم الرموش بشكل لائق ومميز، وللحصول على شكل أفضل يفضل استخدام "ماسكارا"، مضادة للماء. استخدام ماسكارا الخطوة الثالثة.. تمشيط الرموش تعتبر الخطوة الثالثة، للحصول على رموش مرفوعة طوال الـ12 ساعة، هي تمشيط الرمش باستخدام مشط معدنى، حيث يساعد ذلك على توزيع الماسكارا من الجذر إلى الطرف ويسمح بالحصول على شكل أفضل للرموش للمرأة خاصة عند ذهابها لحضور إحدى الحفلات والتي تجعلها تبدو مميزة بين النساء المتواجدة داخل القاعة. الخطوة الرابعة..استخدام بكرة تجعيد الشعر الساخنة بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يفضل استخدام بكرة تجعيد الشعر الساخنة، وهى عبارة عن أداة تجعيد رمش مدفئة من خلال استخدام درجة حرارة مناسبة، والتي تستخدم لرفع الرموش من الجذور حتى الأطراف، مما يضمن الحصول على رموش مرفوعة لمدة 12 ساعة خلال اليوم، وتظهر المرأة بشكل أنيق وجذاب، وتزيد الشعور بالثقة بالنفس ولا تحتاج لإعادة النظر بين الحين والأخر على شكل الرموش. بكرة تجعيد الشعر