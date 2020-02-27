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صنعاء - ياسمين الخيامي - عريس سعودي يفجر مفاجأة مزلزلة يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها والسبب صادم!.. وهكذا كانت نهايتها

رفع مواطن سعودي دعوى ضد زوجته وأسرتها مطالبا برد مهره البالغ 65 ألف ريال سعودي، وسجن شقيقتها. وتعود عوامل الدعوى لاكتشافه في أعقاب الزواج، أنه اقترن بشقيقة زوجته المفترضة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الشيخ سلطان العرادة يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر..ودعوة عاجلة لأبناء مارب لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظر مأرب خلال الساعات القادمة قرار كارثي ضد الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف سيقلب حياته راسا على عقب ويحولها الى جحيم..شاهد مافعل به بن زايد وجعل كل عائلته تبكي دما بدل الدموع كل ابناء مصريجن جنونهم بعد هذا العمل الفاضح الذي قامت به الامارات بشأن دفن جثمان الرئيس مبارك ..والسيسي يصاب بصدمة كبيرة بعد الكشف عن التفاصيل محامية القتيل السوري تصعق نانسي عجرم وتجعلها تبكي مثل الأطفال وتهز وجدان اللبنانيين والسوريين بعد العثور على هذا الشيء في جسد القتيل عاجل : قائد عسكري جنوبي يصعق قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي بهذا الطلب الصادم ويهدد بتصفية الجنود السعوديين في حال عدم التنفيذ شابة يمنية تلجأ لحيلة ماكرة وتخدع الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وتثير جنون الجميع..لكنها تثلج صدر عبد الملك الحوثي ( لن تصدق ماذا فعلت ) Advertisements طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال ابطال الجنوب يباغتون ابو علي الحاكم ويقهرونه بهذه الحركة العسكرية القاتلة التي اثلجت صجور كل الشماليين وخاصة ابناء هذه المحافظة الشمالية وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام ) شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة طبيب حسني مبارك عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) عاجل...الانفجارات المتتالية تهز العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟ ويقول المحامي، الذي يترافع عن الزوج إنه نظرا لعادة بعض القبائل بالسعودية التي تمانع أن يشاهد الخاطب او الزوج وجه زوجته طيلة حياتها,فضل شاب الاستعانة بوالدته لخطبة إحدى بنات الأسر المعروفة بتمسكها بهذه الطقوس.

عريس يكتشف أن عروسه تم تبديلها

والقصة بالتفصيل هي أنه بسبب انعدام معرفة الأم بعائلة الفتاة ,قامت العائلة بعرض فتاتهم الكبرى المتزوجة والتي تتمتع بموصفات جمالية عالية على الام,بكونها العروسة,فما أن شاهدتها الأم حتى تمنتها لأبنها الشاب, وتم الزفاف بعد ان قدم العريس لها مهرا يقدر بـ 65 ألف ريال, وعندما حضر مأذون الانكحة وقعت الفتاه الكبرى على قبولها على الزواج وليكتشف الزوج ووالدته وبعد سبعة ايام من زفافه أن قرينته ماهي الا اخت الفتاة التي راتها واستحسنتها كما انها قامت بإمضاء العقد بدلا منها. وسعى الزوج عقب ذلك إلى إعادة زوجته إلى منزل أسرتها إلا أنهم رفضوا استلامها خاصة وأنها مكثت يملك 7 أيام بالإضافة إلى أن الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة وتمتلك اطفال. وتوقع المحامي أن يأمر القاضي بفسخ العقد نظرا لأنه مبني على باطل وتدليس, مشيراً إلى الآلم السيكولوجي الذي أصيبت به العروس خاصة وأنه لم يفوت على زواجها أسبوعا.

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