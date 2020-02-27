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صنعاء - ياسمين الخيامي - كل ابناء مصريجن جنونهم بعد هذا العمل الفاضح الذي قامت به الامارات بشأن دفن جثمان الرئيس مبارك ..والسيسي يصاب بصدمة كبيرة بعد الكشف عن التفاصيل

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