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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تتخذ قرارات جديدة وعاجلة تجاه اصحاب هذه المهنة في جميع ا نحاء الممكلة

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تتخذ قرارات جديدة وعاجلة تجاه اصحاب هذه المهنة في جميع ا نحاء الممكلة أكدت الحكومة السعودية انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل)، وذلك في الأول من شهر إبريل المقبل. ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.









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