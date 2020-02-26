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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..قرار يباغت الجميع ويقصم ظهر السفير احمد علي عبد الله صالح، وعيدروس الزبيدي ويثير جنونهما وولي عهد ابو ظبي يعلن عجزه عن مساعدتهما

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