[ قائد المنطقة العسكرية الأولى: حريصون أن تكون محافظة حضرموت آمنة ]

قال قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طميس، إن الشرعية والجيش حريصون أن لا تكون محافظة حضرموت، مسرحاً للاقتتال أو التخريب فيها.



جاء ذلك خلال لقاء موسع في عينات بمدينة تريم، لمناصب ومقادمة ومشايخ وأعيان ووجهاء حضرموت، بدعوة من منصب عينات الحبيب حسن بن أحمد بن الشيخ أبو بكر.



وأضاف طميس، خلال اللقاء أن من أولويات الجميع، أن تنعم محافظة حضرموت، واديها وساحلها بالأمن والأمان .



و أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى على أهمية هذا اللقاء، مشيداً بحرص القبائل وشرائح المجتمع كافة بالحفاظ على الأمن والسكينة العامة.



من جانبه، حث وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش ، المجتمع الحضرمي، رافدا للأجهزة العسكرية والسلطة المحلية، للحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار.



وأشار بن حبريش إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للتشاور والتناصح، وتعزيز الألفة والتقارب والتعاون، وتوحيد الكلمة لما فيه الخير والنفع العام.



ومؤخراً شهدت مديريات بوادي وصحراء محافظة حضرموت اغتيالات بحق المدنيين والعسكريين.

