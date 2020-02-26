مأرب.. انطلاق برنامج تدريبي لـ 45 صحيي في مجال العلاج الطبيعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي البرنامج التدريبي الداخلي والخارجي لـ 45 صحيا في مجال العلاج الطبيعي والاطراف الاصطناعية بموجب اتفاقية التشغيل لمركز الاطراف الاصطناعية في المستشفى والموقعة العام الماضي بين مركز الملك سلمان للاغاثة والجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.



ويهدف البرنامج الذي تستمر مرحلته الاولى ستة اشهر الى تنمية وتطوير قدرات الكادر الصحي في كافة المرافق الصحية بالمحافظة في مجال العلاج الطبيعي وتحويل خدمة العلاج الطبيعي من خدمة خاصة الى خدمة مجتمعية.

وفي الافتتاح اشار الوكيل الباكري والدكتور القباطي الى ان العلاج الطبيعي وصناعة الاطراف التعويضية لفاقديها كانت من الخدمات الطبية الهامة التي تفتقد اليها المحافظة وحلما تحول الى حقيقة بانشاء مركزي العلاج الطبيعي والاطراف الاصطناعية بهيئة مستشفى مأرب بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في اطار الدعم الانساني والتنموي الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني.

وكان مدير المركز الدكتور عبدالكريم الوتيري قد استعرض اهداف البرنامج ومراحل تنفيذه من خلال البرنامج التدريبي في مقدمتها انشاء شبكة من المتطوعين لخدمة المجتمع في مجال العلاج الطبيعي وتقديم الدعم النفسي وتخفيف الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المعاق التي تنعكس عليه جراء اصابته بالاعاقه.

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هذا وكان وكيل المحافظة قد زار مركزي العلاج الطبيعي والاطراف الاصطناعية وتعرف من المختصين الى شرح عن الخدمات المقدمة والاجهزة الطبية المختلفة ووظيفة كل جهاز واهميته.

واشار المختصون الى ان المركز قدم خدماته العلاجية خلال يناير الماضي لعدد 122 مستفيد بمعدل 12 جلسة علاج طبيعي لكل مستفيد في الشهر، كما استفادت 46 حالة من الجلسات الاستشارية والتعليمية.

فيما استقبل مركز الاطراف الاصطناعية خلال الشهر الماضي 205 حالات منهم 89 في المائة من النازحين وبلغت نسبة الاناث منهم 20 في المائة.

وبين تقرير احصائي ان 61 حالة دخلت الى قسم تركيب وتصنيع الاطراف الاصطناعية وقدمت لها خدمات ما بين تسليم طرف او تسجيل قيا او علاج تقويمي، فيما قدم قسم اعادة التأهيل الفني والفيزيائي جلسات علاج فيزيائي لعدد 144 مريضا.