لقاء موسع لمناصب ومقادمة ومشايخ وأعيان ووجهاء حضرموت في تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - تريم

عقد اليوم بمنطقة عينات بمديرية تريم لقاء موسع لمناصب ومقادمة ومشايخ وأعيان ووجهاء حضرموت بدعوة من منصب عينات الحبيب حسن بن أحمد بن الشيخ ابوبكر بحضور وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير الاستخبارات العسكرية بالجمهورية اللواء جغمان أحمد الجنيدي وقائد حماية المنشآت النفطية العميد أحمد المعاري والداعية الإسلامي رئيس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعدد من القيادات المدنية والعسكرية والأمنية.



وفي اللقاء أعرب الشيخ بن حبريش عن الشكر لمنصب عينات الحبيب حسن بن أحمد بن الشيخ ابوبكر على دعوته كريمة لهذا اللقاء الذي يجمع العسكريين والمدنيين والمناصب والمقادمة والمشايخ والشخصيات الاجتماعية مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات للتشاور والتناصح وتعزيز الألفة والتقارب والتعاون وتوحيد الكلمة لما فيه الخير والنفع العام وأن يكون المجتمع بقبائله وشرائحه المختلفة رافدا للأجهزة العسكرية والسلطة المحلية للحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار.

بدوره أشاد اللواء طميس بعقد هذا اللقاء وحرص القبائل وشرائح المجتمع كافة على الحفاظ على الأمن والسكينة العامة مشيرًا إلى أن من أولويات الجميع أن تنعم حضرموت واديها وساحلها بالأمن والأمان وأن لا تكون مسرحا للاقتتال او التخريب.

فيما دعا الشيخ عوض بن منيف الجابري الجميع أن يكونوا عونا للحفاظ على امنهم واستقرارهم وإلى تعميق الألفة والتعاون فيما بينهم ونبذ كل ما يفرق شملهم.

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وفي اللقاء القي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ كلمة أوضح فيها بأن هذا اللقاء المبارك يعد فرصة مهيأة وفيه نعمة وخير من التعاون والتآخي ووعي وادراك لما فيه إصلاح البلاد والعباد متمنيًا للجميع التوفيق .

كما ألقيت كلمات من المدير العام لمديرية تريم المستشار خالد عوض هويدي والمدير العام لمديرية السوم الأستاذ أنيس سالم السماحي وفضيلة الشيخ ابوبكر الهدار وعدد من مقادمة القبائل والمناصب والشخصيات الاجتماعية كلمات حيت فيها انعقاد اللقاء وحرص الجميع على السعي لإصلاح ذات البين وجمع الناس على كلمة سواء.

كما ألقى الشاعران نزيه عبداللاه برك التميمي وسالم علي ربيع ابو أدهم قصيدتان نالتا اعجاب الحاضرين.

وقد أقام منصب عينات الحبيب حسن بن أحمد بن الشيخ ابوبكر مأدبة غذاء على شرف الحاضرين من قيادات وأعيان ووجهاء حضرموت.