شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يدعي الإصابة بـ «كورونا» ليهرب من زوجته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طالب مواطن كويتي وزارة الصحة والجهات المختصة بوضعه في الحجر الصحي بداع أنه كان في إيران، ويخاف أن يكون مصاباً بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.
وأوضحت مصادر أن الجهات المعنية حققت معه لوضعه في الحجر الصحي وتبين كذب ادعائه أنه لم يكن في إيران، وأن سبب هذا الادعاء محاولته الهروب من زوجته لمدة أسبوعين الحجر الصحي.
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وتخضع وزارة الصحة هناك أي شخص قادم من إيران للحجر الصحي، بسبب أنتشار فيروس كورونا الجديد هناك، كما ناشدت هيئة الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن الوباء المنتشر.
وجاءت هذه الاجراءات بعد تأكد إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مدينة مشهد الإيرانية أحداها لمواطن سعودي.
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