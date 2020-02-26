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صنعاء - ياسمين الخيامي - الموت يفجع عائلة آل سعود.. وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، قبل قليل، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قالت فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

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وتابع البيان: "وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".



وختم الديوان الملكي بيانه بقوله: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وولد الأمير الراحل في 1952، وتوفي عن عمر يناهز 68 عامًا، وهو الابن الـ21 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز.

وتبوأ عددًا من المناصب بينها رئاسة الاتحادين السعودي والخليجي لكرة السلة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، كما كان عضوًا في اللجنة السعودية الأولمبية، كما كان عضو شرف نادي النصر، في إمارة الرياض لأكثر من 25 عامًا.



ونعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد الأمير طلال، قائلًا: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن سعود بن عبد العزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون".