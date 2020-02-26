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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صيانة المدخل الغربي لمدينة المكلا الى مديرية بروم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
يجري على قدم وساق وبوتيرة عالية العمل في صيانة طريق المكلا بروم في المدخل الغربي للمدينه المكلا بساحل حضرموت.
ويدير العمل في المشروع المهندس عبدالكريم الخلبة بمتابعة من صندوق صيانة الطرق بالجمهورية الوحده التنفيذيه للمشاريع الطرق الممووله دوليا للمكلا.
وتقوم موسسة باصليب للمقاولات والتجاره تحت اشراف مباشر من قبل المهندسين احمد احمد صالح وعبدالجابر صالح التمام ومختار الحميري بتنفيذ المشروع الهام.
ورصدت كاميرا تاربة اليوم وتيرة العمل الجارية حتى هذه اللحظة في هذا الطريق الحيوي الذي الهام الذي يربط المكلاء بمديرية بروم الساحلية.
وفي ذات السياق عبر المهندسين العاملين في المشروع لموقع تاربه اليوم عن شكرهم لتغطيتهم الحدث ونزولهم موقع العمل لنقل الصورة الى القراء والمهتمين.
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