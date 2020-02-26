شكرا لقرائتكم خبر عن عقب قيام القوات الحكومية بـ قتل نائب قائد قوات الحزام الامني ..انفجار الوضع عسكريا بين ا لانتقالي وقوات هادي في ابين ..والاولى ترسل تعزيزات وتصعد في المواجهات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 05:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قتل قيادي بارز في قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في مواجهات مع القوات الحكومية في محافظة أبين جنوبي اليمن. أقرأ أيضا : بكين عبر مندوب الصين الدائم ترفض قرار مجلس الامن بشأن اليمن , وموسكو تصدر دعوة عاجلة ! Advertisements شاهد فيديو ..قوة عسكرية ضاربة مكونة بآليات عسكرية مختلفة تتجهه من مأرب الى الجوف لتعزيز قوات الجيش في جبهات القتال المشتعلة ما الذي يحدث في الساحل الغربي ؟..الامارات تعزز بــ لوائيين عسكريين اليوم ..وألوية العمالقة والقوات التهامية تعلن التمرد على طارق صالح !! وقال مصدر محلي ان نائب قائد قوات الحزام الامني ابو اسحاق الكازمي توفي ، الاربعاء ، بعد ساعات من اصابته بجروح خطيرة جراء مواجهات مع القوات الحكومية في مثلث حناذ غربي مديرية أحور . على الصعيد ذاته، اعلنت قوات الانتقالي ارسال تعزيزات جديدة إلى مناطق التوتر في ابين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب قيام القوات الحكومية بـ قتل نائب قائد قوات الحزام الامني ..انفجار الوضع عسكريا بين ا لانتقالي وقوات هادي في ابين ..والاولى ترسل تعزيزات وتصعد في المواجهات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.