شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يوجهه صفعة مدوية ل العميد طارق صالح ويفرض عقوبات جديدة على السفير أحمد علي صالح !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 04:08 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

جدد مجلس الامن الدولي امس الثلاثاء، العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد، اضافة الى بنود اخر تحت قرار جديد رقم 2511.

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وقال مصدر مطلع (رفض ذكر اسمه) لـموقع "الوفاق نيوز"، إن تجديد العقوبات على الرئيس السابق ونجله تم بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية.

من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، "ألا يتم التركيز على العزل والضغوط والبحث عن مسؤولين (عن استمرار النزاع في اليمن)، بل على جهود منسقة حقيقية للبحث عن سبل حل الأزمات".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 2511، الذي يمدد بموجبه سريان نظام العقوبات الدولية الخاص بالنزاع في اليمن حتى 26 فبراير 2021.

ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.

وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

