شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :انفجارات عنيفة تهزالعاصمة صنعاء قبل قليل الكشف عن تفاصيل الانفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل اليوم الاربعاء .

وأكد شهود عيان سمع انفجارات عنيفة شمال العاصمة صنعاء



وكشفت المصادر في صنعاء وجود عدد من القتلى والجرحى وانهيار منزل على ساكنيه جراء انفجار مجهول في احد المنازل بحارة شارع الدفاع جوار جامع النور بصنعاء

ونوه الشهود عدم وجود أي تحليق للطيران الحربي اثناء سماع الانفجار



تفت





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