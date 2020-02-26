شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يعلق على قرار مجلس الأمن بخصوص القضية اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال آل جابر في تغريدة له على"تويتر" قرار مجلس الأمن 2511 بشأن اليمن الذي صدر يوم امس يؤكد على استمرار رفض المجتمع الدولي لانقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني الشقيق.

وأشار آل جابر إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بأعمال العنف الجنسي، وإعاقة التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية ورفضت وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر.