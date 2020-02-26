شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يعلق على قرار مجلس الأمن بخصوص القضية اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وقال آل جابر في تغريدة له على"تويتر" قرار مجلس الأمن 2511 بشأن اليمن الذي صدر يوم امس يؤكد على استمرار رفض المجتمع الدولي لانقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب اليمني الشقيق.
وأشار آل جابر إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بأعمال العنف الجنسي، وإعاقة التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية ورفضت وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر.
كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر يعلق على قرار مجلس الأمن بخصوص القضية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.