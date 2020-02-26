شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. هكذا كان مصير الداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد زيادة هفواته .. شاهد ماذا حدث له اليوم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بيانًا بشأن الخطيب وسيم يوسف.

وأعلن المركز أن وسيم يوسف لم يعد بعد الآن إماماً وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك بعد أن تم تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

يذكر أن وسيم يوسف من مواليد مدينة إربد بالأردن سنة 1981م، وحصل على الجنسية الإماراتية في عام 2014، وكان خطيباً لجامع الشيخ زايد الكبير منذ عدة سنوات.

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