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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط محاولة تسلل حوثية شمالي الضالع الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 تمكنت القوات الجنوبية، مساء الثلاثاء، من التصدي لهجوم حوثي عنيف غربي قعطبة شمالي الضالع.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية حاولت التسلل وشن هجمات عديدة صوب مواقع القوات الجنوبية في جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع. وأشارت المصادر، أن القوات الجنوبية تمكنت من إحباط محاولة التسلل الحوثية وسط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

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