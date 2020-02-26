الخارجية الأمريكية: نعمل مع السعودية والإمارات لإسقاط القاعدة وداعش باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: نعمل مع السعودية والإمارات لإسقاطالقاعدة وداعش باليمن الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 كشفت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على نفوذ تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.

Advertisements وأضافت، أن إيران تواصل إرسال أسلحة متقدمة بما فيها أجزاء صواريخ وطائرات مسيرة إلى الحوثيين في اليمن. وأكدت أن المليشيات الحوثية تستخدم الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية في السعودية. وأشارت إلى إن الهدف من إرسال إيران الأسلحة إلى الحوثيين هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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