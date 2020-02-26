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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : من قلب المعركة مصدر عسكري يكشف آخر المستجدات للمواجهات العنيفة بيق قوات الانتقالي والشرعية

اندلعت في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين قوات الحزام الأمني ومليشيات العوبان بالقرب من حاجز تفتيش مثلث حناذ غرب مدينة احور بمحافظة أبين. وبحسب مصدر محلي في احور ان محمد العوبان وصل مساء أمس الثلاثاء الى مبنى المجمع الحكومي الذي ترابط فيه القوات الخاصة المدعومة من محمد العوبان وعند خروجه من المجمع الحكومي الكائن وسط مدينة احور وفي طريق عودته إلى مدينة شقرة حيث ترابط هناك مليشيات الاخوان اشتبكت مليشيات العوبان مع قوات الحزام الأمني المرابطة بمثلث حناذ غرب احور وهو ما أسفر عن إصابة نائب قائد الحزام الأمني باحور ابو إسحاق الكازمي . جديد اب برس Advertisements وقال مصدر طبي بمشفى احور الحكومي ان قائد الحزام الأمني ابو اسحاق الكازمي اصيب في الاشتباكات التي دارت بين مليشيات العوبان وقوات الحزام الأمني .

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