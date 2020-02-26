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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: هكذا علق محمد رمضان على تصادمه مع باسم سمرة

خلال استضافته في برنامج “التاسعة” مع الإعلامي وائل الإبراشي، علق الفنان محمد رمضان، على الفيديو المتداول بينه وبين الفنان باسم سمرة بأحد الحفلات الخاصة، قائلاً: “ما كنش في وعيه”.

وأضاف: “كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو وأخدت بالي انه ما كنش في وعيه، وباسم أخويا وصاحبي وحبيبي لأنه لو كان في وعيه كانت ايدي الشمال جاهزة”، في إشارة منه إلى أنه كان سيرد عليه وسيضربه لو كان يقصد الاصطدام به.

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تصريح رمضان، واصفين اياه بـ”الفتوة” وبأنه يتعامل كأي شاب في الشارع وليس كفنان أصبح لديه مسؤولية أمام جمهوره، مؤكدين أن رده تقليل من شأن سمرة وبأنه كان يقصد إهانته من خلال ما قاله عنه.

جديد اب برس

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