شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن تتناول "البيض" طوال حياتك !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفى طبيب مصري صحة المعلومات التي وردت في دراسة علمية تم تداولها أواخر العام 2019م ، وزعمت أن تناول البيض بشكل مستمر يرفع نسبة الوفاة إلى 17% .

وقال الطبيب المصري كريم علي ان البيض يحتوي على اجود انواع البروتين ، ويحتوي مادة الكولين التي تمنع التهابات الجهاز العصبي ، كما يحتوي على مضادات اكسدة تسمى ليوتين تعمل على حماية العين من المشاكل والامراض . كما ان صفار البيض يحتوي على 180 مليجرام من الكوليسترول ، موضحا أن تلك الدراسة غير صحيحة وليست مبنية على حقائق علمية.

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• بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن تتناول "البيض" طوال حياتك !!

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وكانت دراسة امريكية قد كشفت أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاثة أو أربعة بيضات أسبوعيا، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر مقارنة بغيرهم.

وقال الطبيب بقسم الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة "نورث ويسترن" الامريكية "فيكتور تشونج" والمسئول عن الدراسة، إن صفار البيض مصدر رئيس للكوليسترول الغذائي والبيضة الواحدة تحتوى على حوالى 186 مليجرام من الكوليسترول، والإكثار منه يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، حسب ما ذكر موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وفحص الباحثون بيانات 6 مجموعات من الذين شاركوا في الدراسة والذين بلغ عددهم أكثر من 29 ألف شخص من محبى البيض، وعلى مدار 17 سنة من المتابعة، توصل الباحثون إلى ان 5400 شخص أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية، و1302 أصيبوا بالسكتة الدماغية، كما تعرض 1897 شخص إلى قصور بالقلب، وتوفي 113 شخص نتيجة لتوقف عضلة القلب.

واظهر "تشونج" في تحليله للبيانات أن استهلاك الأشخاص لـ300 مليجرام إضافية من الكوليسترول الغذائي في اليوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3.2% ومخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 4.4%، كما أن كل نصف بيضة يتم استهلاكها يوميًا تزيد من أمراض القلب بنسبة 1.1% وارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 1.9%.

وأكد "تشونج" أن استهلاك البيض وممارسة سلوكيات غير صحية مثل انخفاض النشاط البدني والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي، وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون يؤثر على عضلة القلب بشكل كبير.

وحذر "تشونج" من الاستهلاك الزائد للبيض وخاصة الصفار، حفاظا على صحة القلب والحماية من خطر انسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين والإصابة بالسكتة الدماغية.