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صنعاء - ياسمين الخيامي - المجلس الانتقالي يباغت الجميع ويرفع رأية التحدي في وجه السعودية ويوجه للعميد مجاهد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن ضربة عسكرية ساحقة اوقعت قتلى وجرحى

2020/02/26 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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