شكرا لبحثكم عن خبر وزير في الحكومة يكشف كيف انقلبت مليشيا الحوثي على الاجماع الوطني خدمة للمشروع الإيراني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أن مليشيا الحوثي انقلبت على المشروع الوطني خوفاً على مصالحهم واجندتهم الخبيثة في اليمن، بعد صياغة مسودة الدستور وفقاً لمخرجات الحوار، فقاموا بانقلابهم.

وشدد الرعيني في حوار مع «عكاظ»، على أن مخرجات الحوار هي المشروع الوحيد لبناء اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكدا أن الحوار ليس وثيقة آنية تنتهي صلاحياتها بفترة معينة، وهو ما تعتقده مليشيا الحوثي الإرهابية التي حاولت الانقلاب على التوافق الوطني في 21 سبتمبر 2014م.

وأضاف أن جميع القوى السياسية والاجتماعية اليمنية تقف في مواجهة المشروع الحوثي تحت قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى يتم استكمال تنفيذ مخرجات الحوار وبناء الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون.