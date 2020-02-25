عبدون يفتتح مشروع إعادة تأهيل مدرسة راس محل بمديرية أرياف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكلا

افتتح جمال عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، صباح اليوم، مشروع إعادة تأهيل مدرسة راس محل بمديرية أرياف المكلا، وتوفير المختبر العلمي الحديث وتحسين البيئة المدرسية، وبعد قصّه لشريط الافتتاح بمعية الأخوين أحمد سليمان العكبري مدير عام المديرية ومحمد سالم برجف مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية.



وجاء ذلك بحضور عدد من المرجعيات والشخصيات الاجتماعية في المنطقة أكد الوكيل عبدون على حرص الراعي الأول للقطاع التربوي محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية لتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية في مديريات المحافظة كافة.

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مشيراً إلى إن هذه التدخلات التي تشهدها المدرسة تأتي بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخمسين لتأسيسها وهو ما يعني امتداداً لدورها التربوي والتعليمي في النصف قرن الماضية وحتى اللحظة، وأشاد الوكيل عبدون أثناء جولته التفقدية لعدد من الصفوف الدراسية بجهود الإدارة المدرسية وهيئة التدريس في استقرار الدراسة واستمرارها وحسن متابعة الأداء والتدقيق والتصحيح لدفاتر واجبات التلاميذ، وفي لقائه بالإدارة المدرسية وشخصيات المنطقة.

ووجه الوكيل عبدون إدارة التربية والتعليم بالمديرية بضرورة إدراج المدرسة كمجمع تعليمي ضمن التكوينات المدرسية للعام القادم 2020 – 2021م، نظراً للحاجة الماسّة لهذا المجمع لاستمرار تعليم الفتاة حتى نهاية المرحلة الثانوية، وفي ختام الزيارة رفعت الإدارة المدرسية والشخصيات الاجتماعية شكرها وتقديرها للمحافظ البحسني مثمنة جهود الوكيل عبدون واهتمامه بتطوير وتحسين البيئة المدرسية وتوفير المستلزمات والأثاث للمعلمين والدعم لإنجاح البرنامج الاحتفالي للذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة.